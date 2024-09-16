شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. الأمطار بشرة خير ومؤشر لمواسم الزراعة والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رسمت هطول الأمطار الفرح والبهجة على محيا الأهالي وزوار منطقة الباحة، وبدأت الأودية والشعاب في الجريان، صاحبها اخضرار الطبيعة فوق الجبال وفي السهول.

وبرزت مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، عاديّن أن الأمطار الغزيرة التي من الله بها على عباده، بشرة خير ومؤشر جيد لمواسم الزراعة والسياحة.

وفي الوقت ذاته كثفت الجهات الأمنية من وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة.