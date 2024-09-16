شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يخصص دعم مالي يصل لـ 100 مليون ريال للقطاع الترفيهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس ⁧‫الهيئة العامة للترفيه‬⁩، المستشار ⁧‫تركي آل الشيخ‬⁩، عبر حسابه على إكس، أنه سيتم تخصيص دعم مالي يصل إلى 100 مليون ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الترفيهي.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ⁧‫كفالة‬⁩.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار في مجال الترفيه بـ ⁧‫المملكة‬⁩

ولم يفصح المستشار تركي عن مزيد من التفاصيل، في حين أن بعض النشطاء على منصة “إكس” توقعوا أن يكون مشروع ترفيه ضخما يشمل ملاعب وأماكن سياحية وغيرها، فيما رأى البعض الآخر أنه من الممكن أن يكون ملعبا لكرة القدم.