تقني عسير يطلق مبادرة "يوم في مهنة"

نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير دشن نائب المدير العامة المهندس معيض بن مسفر آل شايع مبادرة (يوم في مهنة) بحضور مشرفالارشاد التربوي بإدارة التعليم في سراة عبيدة د عبد الله بنصالح ال عصمان وعميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة المهندس سلمان بن سالمالمالكي وذلك في الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة والتي تستهدف طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع بأن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد طلاب التعليم العام بمهارات تقنية ومهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال استضافةطلاب المرحلة المتوسطة ليوم كامل في المعاهد الصناعيةالثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ليوم كامل فيالكليات التقنية, وإقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخلالمدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير على المهن التييحتاجها سوق العمل.

وأضاف بأنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة خلال العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بغرض تعزيز الاتجاهات الايجابية نحو المهن التي يتطلبها سوق العمل, كما ستساهم هذه المبادرة في غرس ثقافة التطوع لدى مدربي ومدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانويةبالمنطقة من خلال إقامة الورش التدريبية التطوعية للفئاتالمستهدفة.

وأشار" آل مريع" بأن هذه المبادرة تأتي ضمن 19 مبادرة نوعية أطلقتها الإدارة في بداية العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ موجهة لشرائح متعددة من المجتمع المحلي وبعض منسوبي ومنسوبات القطاعات الحكومية، حيث قدم ال مريع شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية ومشرف فرع المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة ومنسوبي المعهد على جهودهم في هذه المبادرة .