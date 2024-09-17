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طائرات موسم الرياض تصل إلى مقر بوليفارد Runway

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الرياض - علي القحطاني - وصلت الثلاث الطائرات القديمة التابعة للخطوط من جدة إلى مقر بوليفارد “Runway” بالرياض، تحت متابعة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وذلك ضمن الخطط التطويرية لفعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وانتقلت طائرات موسم الرياض من “كبري بنبان” إلى طريق الملك فهد وصولا إلى منطقة “بوليفارد رانوي”، فيما رافقت مركبات “لوسيد” الكهربائية الطائرات خلال لحظة دخولها العاصمة لحين وصولها إلى منطقة “بوليفارد رانوي”.

وأجريت عملية تفكيك الطائرات بواسطة فرق متخصصة لتسهيل نقلها عبر رحلة برية طويلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق خطة مدروسة مسبقاً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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