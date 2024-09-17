قائد القوات المشتركة يزور الجرحى والمصابين من منسوبي القوات المشتركة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قام قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد حمد السلمان بزيارة للجرحى والمصابين من منسوبي القوات المشتركة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اليوم الأحد.

وقد اطمأن معالي قائد القوات المشتركة على صحة المصابين، سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وشدد معالي الفريق الركن السلمان بقوله "أنتم أبطال دوت الخليج وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليه".

ونقل معالي قائد القوات المشتركة للمصابين تحيات وتقدير القيادة حفظها الله - وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في دوت الخليج الغالي علينا جميعًا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.