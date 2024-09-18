السعودية | ولي العهد يدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس جمهورية القُمر المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإنني إذ أعرب عن إدانتي لهذا الاعتداء، لأتمنى لكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية “.

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