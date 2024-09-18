شكرا لقرائتكم خبر عن نحلم ونحقق.. السعودية تقفز 25 مرتبة لتصبح الرابعة عالميًا في تطور الخدمات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة حلم جديد ونتائج تاريخية منذُ إطلاق رؤية السعودية 2030، إذ قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية محققة المرتبة الرابعة عالميًا.

فيما حققت مدينة الرياض المرتبة الثالثة في الخدمات الرقمية.

وأول دولة في الشرق الأوسط تدخل قائمة أفضل 10 دول والثانية بمجموعة الـ G20.

وجاءت النتائج التاريخية في المؤشر العام منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.