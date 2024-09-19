كركي قام بجولة تفقديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين في المستشفيات

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "على إثر الجريمة النكراء التي قام بها العدو الإسرائيلي في حق الإنسانية عموما والشعب اللبناني خصوصا قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، على رأس وفد بجولة تفقديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والوقوف عند حاجاتهم وذويهم وذوي الشهداء الأبرار".
ولفتت المديرية، الى أن "كركي خصّ المدير العام مستشفى أوتيل ديو الجامعي بالزيارة حيث كان في استقباله إدارة المستشفى وقد تم إطلاعه على أبرز المستجدّات لناحية أعداد الجرحى والشهداء، وطبيعة العمليات الجراحية التي أجراها الأطباء والأوضاع الصحيّة العامة للجرحى".
وأكد كركي، على "استعداد الضمان، لتقديم ما يلزم لمساعدة المستشفيات وإن كل إمكانياته الماديّة والمالية والبشريّة سوف توضع بتصرف القطاع الصحّي"، مشدداً على "أهميّة تضافر جهود جميع أبناء الشعب اللبناني وكافّة مؤسساته، لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا الحبيب لبنان".
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