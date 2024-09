شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً باليوم الوطني 94.. تفاصيل فعاليات نادي الصقور في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

اليوم الوطني السعودي

الدمام - شريف احمد - ينظّم نادي الصقور السعودي، عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الــ 94، ضمن جهوده المتعددة لإبراز موروث الصقارة العريق، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السعودية وستتضمن فعاليات النادي، التي سيطلقها في "عود سكوير" بمدينة الرياض، خلال أربعة أيام في الفترة من 20 إلى 23 من سبتمبر، للتعريف بجهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على موروث الصقارة ونقلها للأجيال القادمة، إضافة إلى تخصيص ركن لإقامة فعالية "الدعو"، التي تعد فرصة للمهتمين والزوار من جميع الأعمار، للتفاعل المباشر مع الصقور والتعرف على أنواعها المختلفة، وعرض أبرز الأدوات التي يستخدمها الصقارون في ممارسة هواية الصقارة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وستشمل فعاليات النادي كذلك، تخصيص زاوية للتصوير، تمكّن الزوار من توثيق لحظاتهم مع الصقور والتقاط الصور التذكارية، مما يعزز من تجربتهم ويمنحهم فرصة للتعرف على الموروث الثقافي بطريقة تفاعلية ومباشرة.ويأتي الحدث، ضمن جهود نادي الصقور السعودي لتعريف الجمهور من جميع الأعمار والاهتمامات، بأهمية الصقور، وتسليط الضوء على دورها ومكانتها في الموروث الوطني، كما يشكل الحدث فرصة لتعزيز روح الانتماء للوطن والاحتفاء باليوم الوطني بطريقة تجمع بين الترفيه والتثقيف.يذكر أن نادي الصقور السعودي قد أعلن عن انطلاق فعالياته للموسم 2024-2025م، التي تشمل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، إضافة إلى كأس نادي الصقور 2024، التي تقام لأول مرة في محافظة حفر الباطن، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، والتي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًّا وعالميًّا، وصونه ونقله للأجيال القادمة.