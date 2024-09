شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نزاهة: الخطاب الملكي وضح نهج الدولة في تحقيق مصلحة الوطن ورعاية المواطن والان نبدء بالتفاصيل

#ولي_العهد: إن المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي #اليوم #الخطاب_الملكي

الدمام - شريف احمد - نوَّه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمضامين الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .وقال: "الخطاب أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة على الوضوح والشمولية وعلى ثبات موقف المملكة الدائم، ووضوح سياساتها الداخلية والخارجية التي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضايا الدولية، وسعيها في تعزيز وتوفير أسباب الأمن والاستقرار، ونشر الخير والسلام في العالم". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله عز وجل أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.