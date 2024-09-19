السعودية | 42 مئوية.. المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.

وأوضح المركز أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة 42 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 41 مئوية في وادي الدواسر والعلا والأحساء، و40 درجة في كل من مكة المكرمة والدمام والخرج والدوادمي وشرورة وينبع والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها وطريف 18 درجة والباحة 19 مئوية والقريات 20 درجة.

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

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