السعودية | وزير السياحة يُعبر عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب الملكي من إشادة لمنجزات القطاع السياحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نوّه معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وجاء شاملاً في مضامينه ومؤكداً على نهج وسياسة المملكة داخلياً وخارجياً.

وعبّر معاليه، عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب من إشادة بالمنجزات التي حققها القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح قبل سبع سنوات من الموعد المحدد في المملكة، مشيراً إلى أن النجاحات التي يحققها القطاع تأتي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وأشار معالي الوزير الخطيب، إلى أن الخطاب الملكي الكريم تضمن دلالات عميقة وتدوينًا لأهم المنجزات الكبرى التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والتقنية والرياضية والسياحية، كما عبّر الخطاب عن عمق النظرة المستقبلية لقيادة المملكة من أجل علو، ورفعة، وعز الوطن والمواطن.

وختم معاليه تصريحه بأن منظومة السياحة في المملكة ستواصل بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- وتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتقديم كل ما يسهم في نهضة الوطن ورفاهية المواطن.

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