شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.. منهج قويم يرفع شعار الإنسان أولًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية التي تأتي امتدادًا لأعماله ـ رعاه الله ـ الخيرية والإنسانية.

وتهدف المؤسسة إلى مواصلة أعمال وإنجازات الملك سلمان التي حقّقها في القطاع غير الربحي. مؤسسة الملك سلمان غير الربحية وتشمل المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة، والتي تعد الذراع الثقافي لها وتشمل، مكتبة الملك سلمان، ومتحف الملك سلمان وكلاهما في مشروع بوابة الدرعية، بالإضافة إلى متحف المجتمع السعودي في حديقة الملك سلمان.

ومؤسسة الملك سلمان غير الربحية هي مؤسسة خاصة، تندرج ضمن القطاع غير الربحي، والذي يعد على قائمة أولويات واهتمامات مؤسسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. شعار الإنسان أولًا وتنتهج مؤسسة الملك سلمان غير الربحية منهجًا يقتدي بالملك سلمان بن عبدالعزيز، ويستلهم من شخصيته شعار الإنسان أولاً أينما كان.

وتواصل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس سماته الشخصية، كما تعد مراكز الملك سلمان الثقافية امتدادًا لاهتمامه بالثقافة والمعرفة والتاريخ.