شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للسياحة تعقد لقاءها الترويجي في مدينة موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة السعودية للسياحة بمعية نخبة من شركائها لقاءها الترويجي في مدينة موسكو، بحضور العديد من المسؤولين والقيادات من البلدين، إضافة لكبرى الشركات المرتبطة بالقطاع السياحي الروسي، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك، وجاهزية الوجهات السياحية بالمملكة لاستقبال السياح من دولة روسيا الاتحادية.

ويهدف هذا اللقاء إلى جذب شرائح جديدة من السياح الدوليين من الأسواق الرئيسية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات السياحية العالمية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية، كما يشكل هذا اللقاء امتداداً لنجاحات الحملة العالمية “This Land is Calling" التي تستهدف روسيا الاتحادية وعدداً من دول الاتحاد الأوروبي. تجربة سياحية

استكمالاً لجهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب السياح للمملكة، فقد أبرمت الهيئة في شهر يونيو الماضي عدة اتفاقيات مع كل من شركة Yandex و Avia Sales، وذلك بهدف العمل على تحسين تجربة السائح الروسي، وضمان تجربة ممتعة وسلسة وآمنة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "يأتي هذا اللقاء تأكيداً على أهمية السوق الروسي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وترجمة للتعاون المثمر بين البلدين في الجانب السياحي، وقد أعلنا من خلاله الجاهزية التامة لاستقبال السياح من روسيا الاتحادية، بعد جهود مثمرة في تسهيل وسلاسة الإجراءات وتقديم الخدمات والإجابة عن الاستفسارات باللغة الروسية، متطلعين لاستقبال السياح من روسيا للاستمتاع بالحفاوة السعودية، والثقافة الأصيلة، والمنتجات والباقات والعروض التي تلبي تطلعاتهم".