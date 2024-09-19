شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد تمور العلا يفتح أبوابه أمام المستثمرين المحليين والدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل فعاليات مزاد تمور العُلا في أسبوعه الثاني ضمن ”موسم التمور“ خلال يومي غدٍ الجمعة والسبت؛ الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بجوار ملعب الإسكان جنوب العلا، وذلك حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ويتيح المزاد الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه ”رؤية العُلا“ المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.كما سيقام على هامش المهرجان ”جائزة مزاد العُلا للتمور 2024“ للمزارعين المشاركين في مزاد المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 75,000 ريال، والثاني 50,000 ريال، والثالث 30,000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات.