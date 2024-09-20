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حقيقة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقع شتاء قارس

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الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الإقليمي للتغير المناخي حقيقة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقع شتاء قارس وطويل وربطه بظاهرة “اللانينا” .

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هذا التوقع غير دقيق، ولا يعكس ما نتوقع حدوثه للشتاء القادم، والتوقعات لدى المركز الوطني للأرصاد والمركز الإقليمي للتغير المناخي تشير إلى شتاء حول المعدل الطبيعي، مع ارتفاع طفيف قد يصل إلى درجة مئوية على بعض المناطق.”

‏ودعى المركز إلى تحري الدقة فيما ينشر حول مناخ المملكة و استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الآراء الفردية التي قد تسبب التشويش للمتلقي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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