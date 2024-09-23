السعودية | رئيس جمهورية جامبيا يُغادر جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر جدة اليوم, فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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