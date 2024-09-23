شكرا لمتابعة خبر عن الجار قبل الدار.. مواطن يوثق ردة فعل جاره بعد ركن سيارته أمام منزله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر مواطن مقطع فيديو، يوثق فيه ردة فعل جاره بعدما ركن سيارته أمام منزله .

وقال المواطن خلال الفيديو الذي نشره: شوفو بعلمكم بالدار الطيب والمجورة الطيبة، كنت واقف مقابل الحائط الخاص بالجار ولا في أي شئ يزعج الجار وأنا أسكن بالعمارة المقابله له.

وتابع: ” صحيت الصبح وأنا رايح على الدوام وجدت جاري بنشر الكاڤر على الحديد،ولم يكتفي بكاڤر واحد بل ينشر الثاني أيضاً، عن أي مجورة تتحدثوا أنتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار”.

وأضاف: “أنت ما اتحملتني نصف يوم عشان وقفت أمام باب بيتك، رغما أني ساكن بالحارة اللي أنت ساكن فيها وبنفس البيت والعمارة”.

وأكمل: “عن أي أخلاق وإسلام تتحدثون، اللي يصير هذا كله غلط، يا أخي كلمني وقولي لا توقف، قل لي ممنوع الوقوف، لكن هكذا تعطلني عن رزقي وشغلي عشان وقفت أمام باب بيتك”.