شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: المملكة ترسم أكبر قصة نجاح في نشر قيم الوسطية والاعتدال عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن المملكة استطاعت أن تحقق قصة نجاح فريدة في تكريس قيم التسامح والوسطية على مستوى العالم.

نشر الوسطية والاعتدال

وأشار السديس، إلى أن القيادة الحكيمة للمملكة تسعى دائمًا لتعزيز القيم النبيلة في نفوس المواطنين، مما أسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال التي باتت نموذجًا يحتذى به.



وأضاف أن المواطنة الحقة تتمثل في الشراكة بين أبناء الوطن في الحياة والمصير المشترك، والعمل على مواجهة التحديات وتعزيز المكتسبات والإنجازات من خلال الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.



وأكد في كلمته بهذه المناسبة الوطنية العزيزة أن حب الوطن يعزز الوحدة واللحمة الوطنية، ويدعو إلى التكاتف والتعاون، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة من تكريس القيم الوسطية والاعتدال التي ترفض الغلو والتطرف والجفاء والانحلال.

وقال: "إن وحدتنا الوطنية تتسامى عن الشذوذ والانقسامات والخلافات، وتؤكد على التلاحم بين أفراد المجتمع".



وختم الشيخ السديس كلمته قائلًا: "إن محبة الأوطان فطرة فطر الله عليها الإنسان، وهي شعور يسكن قلوب الصغير والكبير، مما يجعلنا نحافظ على هذه النعمة ونبذل كل ما في وسعنا لخدمة وطننا العزيز".