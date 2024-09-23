شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات صباح الباكر يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.وتبوك: الوجه وأملج.