أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يصممون تشكيلا بشريا لخريطة المملكة بجادة بيشة

اصطف آلاف المشاركين، في أكبر تجمّع بشري، بجادة بيشة، لتشكيل خريطة المملكة العربية السعودية ، بأجسادهم، في نموذج احتفائي، باليوم الوطني السعودي 94 تعبيراً عن الحب والوفاء وتجديد الولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.

وتم رسم خريطة المملكة لتشكل صورة فنية فريدة بتشكيل بشري شارك فيه أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع الأعلام للمشاركين وإطلاق 5 آلاف بالونة باللون الأخضر والأبيض.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.