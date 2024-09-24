وتم رسم خريطة المملكة لتشكل صورة فنية فريدة بتشكيل بشري شارك فيه أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع الأعلام للمشاركين وإطلاق 5 آلاف بالونة باللون الأخضر والأبيض.
وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يصممون تشكيلا بشريا لخريطة المملكة بجادة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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