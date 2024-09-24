وتضمنت الفعاليات الوطنية التي رعتها «أرامكو» السعودية بحضور رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إقامة ورش عمل تناولت الارتباط التاريخي الوثيق بين إنجازات المملكة والعودة إلى تاريخها القديم، إضافة إلى معرض للحرف التقليدية التي تأتي تزامنًا مع تسمية عام 2025 عام الحرف اليدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف زائر لإثراء في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.