شكرا لقرائتكم خبر بيترفبيف وبيفول يبدون جاهزيتهما للفوز بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مساء اليوم (الأربعاء) في العاصمة البريطانية لندن المؤتمر الصحفي الأول لنزال "IV CROWN SHOWDOWN" الذي سيقام في افتتاح موسم الرياض 2024، حيث ستشهد الجماهير حدثاً رياضياً كبيراً ومواجهة ملحمية تجمع بين بطلين غير مهزومين في الملاكمة طوال مسيرتهم الحافلة، على حلبة "المملكة أرينا" في الـ 12 من أكتوبر المقبل، عندما سيتواجه الروسيان أرتور بيترفبيف ودميتري بيفول في نزال على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن الخفيف الثقيل.



ووسط ترقب عالمي، تطرح اليوم تذاكر حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض، ونزال "IV CROWN SHOWDOWN".



ويمكن للجماهير حجز تذاكرهم لحضور هذا الحدث العالمي عبر منصة webook المخصصة لبيع تذاكر فعاليات الموسم.



وفي المؤتمر الصحفي الذي ابدا فيه كلا الملاكمين جهوزية عالية، قال دميتري بيفول، حامل لقب WBA: "أتشرف بعودتي إلى المنافسة في المملكة أرينا بالرياض. هذه الحلبة التي أصبحت الآن إحدى أعظم الساحات العالمية لمباريات الملاكمة. فتاريخ 12 أكتوبر سيكون ليلة لا تنسى لعشاق الملاكمة، وأنا ممتن لموسم الرياض لمنحي فرصة تحقيق حلمي بالحصول على جميع الأحزمة".



في حين أكد أرتور بيترفبيف بطل WBC وWBO وIBF أنه لم يساهم أي حدث في تطور رياضة الملاكمة مثل ما ساهم موسم الرياض خلال الأشهر الـ12 الماضية. إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من احتفالات الليلة الافتتاحية لهذا العام. أنا مستعد للحصول على حزام آخر وأصبح البطل بلا منازع".



بينما عبّر فرانك وارن، رئيس شركة "كوينزبيري بروموشنز"، قائلاً: "نحن ننتظر بفارغ الصبر يوم 12 أكتوبر، عندما تعود الملاكمة إلى أرينا المملكة بالرياض. ستكون ليلة ملاكمة لا تُنسى، تليق بأن تكون افتتاحًا لموسم الرياض 2024".



إلى جانب هذا النزال الرئيسي، سيشهد الحدث سلسلة من النزالات المثيرة التي تضم نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الأوزان. في وزن السوبر فيذر (وزن الريشة الممتاز)، سيواجه الأمريكي شاكور ستيفنسون مع الويلزي جو كوردينا. وفي وزن المتوسط، يتحدى البريطاني كريس يوبانك جونيور صاحب الـ18 ضربة قاضية، البولندي كاميل سزيريميتا، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة.



أما في وزن الثقيل، فسيكون الجمهور على موعد مع مواجهة بريطانية بين فابيو ووردلي وفريزر كلارك، وكلاهما يسعى لإثبات جدارته في حلبة الرياض. أما في وزن الكروزير (الطراد)، سيلتقي الأسترالي جاي أوبتايا الذي سبق وأن فاز بالضربة القاضية ضمن نزال "حلبة النار" ديسمبر الماضي، مع البريطاني جاك ماسي في نزال يترقبه الكثيرون لما يحمله من قوة وتنافسية.



وفي النزالات الأخرى، سيتنافس البريطاني بن ويتاكر الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2020 مع مواطنه ليام كاميرون في وزن الخفيف الثقيل، بينما تحضر للمرة الأولى مواجهة نسائية على حلبة ملاكمة موسم الرياض عندما تنازل الأسترالية سكاي نيكولسون البريطانية رافين تشابمان في مواجهة ضمن وزن الريشة.



وسيشهد الجمهور أيضًا نزالًا مهماً خاصًا بين السعودي محمد العقل والمكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، مما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًا على هذا الحدث العالمي.