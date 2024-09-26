شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس التعاون و"البينيولكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ودول البينيولكس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الاجتماع فرص تعزيز التعاون بين دول المجلس ودول البينيولكس في مختلف المجالات بما في ذلك إمكانية زيادة التبادل التجاري وتطوير العمل التنموي والاقتصادي بين الجانبين، كما ناقشا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية بما فيها الحرب في غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.