شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يستعرض دور المرأة والشباب في خدمة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أهمية مكانة المرأة

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ألقى رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم محاضرة نظمتها جامعة الجوف ضمن احتفالاتها باليوم الوطني، بعنوان "المرأة والشباب في الخطة الاستراتيجية للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي".وأبرز أهمية دور الشباب في خطة الرئاسة، مؤكدًا الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية إيمانًا بهذه الكوادر.وشدد الشيخ السديس في محاضرته على أهمية مكانة المرأة ودورها المؤثر في المجتمعات وتعزيز مكانتها في المملكة.إثر ذلك تجول الشيخ عبدالرحمن السديس، ورئيس جامعة الجوف، وضيوف الاحتفال في المعرض المصاحب الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم الوطني.