مؤسسة التراث تدشن كتاب «الملك سلمان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة التراث كتاب «الملك سلمان»، تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الـ94.

ورعى الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التراث غير الربحية، حفل التدشين في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، بحضور رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد كبير من المدعوين.

وأكد الأمير سلطان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو أول من راجع الكتاب والصور والمعلومات الواردة في هذا الإصدار المهم، مبينا أن الاحتفاء بتدشين الكتاب في اليوم الوطني هو تقدير مستحق لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين، الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والمواطن، ولازم جميع ملوك هذه البلاد، وعاش مع المواطنين وبين المواطنين، وله تقاطعات مع كل شرائح المجتمع الذين كانوا يأتون إلى مكتبه في قصر الحكم بالرياض بشكل يومي.

وأوضح أن خادم الحرمين منذ بدايته الأولى في العمل وهو يجاهد في سبيل أمن واستقرار وتطور الوطن وعمل بهمة وعزيمة وجسارة لتخطي كل الصعوبات والعوائق التي تعترض طريقه وطريق تطور الوطن ونموه.

وبين أنه تم اختيار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ليشهد إطلاق كتاب «الملك سلمان»، مستعرضا ملامح من سيرته الاجتماعية والإنسانية، وحرصه على الوطن واستقراره وتطوره، مؤكدا أنه لم ير خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يتألم إلا حينما يمس الوطن فكان يدافع بقوة.

وأوضح الأمير سلطان أن سيرة خادم الحرمين مع الناس مشهودة وفي أفضل صورة، فأبوابه مفتوحة ومحبته للناس كانت عنوان هذه العلاقة، ولهذا كانت علاقته مع الناس استثنائية، مثمنا ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة قوية وتحول واضح ودقة في مشاريعها ومساراتها ومستهدفاتها، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يخاطب جيل اليوم من الشباب بلغتهم، ويضع المسارات المنتظمة والأعمال المميزة لتحقيق التقدم للوطن والمواطن، وهو ما يعيشه الجميع اليوم.

وبين أن نهج هذه الدولة هو انتظام الناس إلى المستقبل، والحرص على التطور والتطوير والبناء بثقة وعزم منذ عهد الملك عبدالعزيز وملوك المملكة السابقين - رحمهم الله - ينظرون إلى المستقبل بطريقة بعيدة المدى وهذا ما يجني الجميع ثماره اليوم.

يذكر أن الكتاب صدر بمبادرة من مؤسسة التراث غير الربحية وبرعاية من أرامكو السعودية، حيث قام فريق عمل متمكن من الجهتين على إنجاز كتاب يوثق بالصور سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ويسلط الضوء على سيرته المباركة ومعاصرته لمؤسس وملوك المملكة - رحمهم الله -، ونشأته في كنف المؤسس ومرحلة النشأة والشباب والأسرة، والمواقع القيادية التي تقلدها ومشاركاته في قيادة تأسيس الدولة الحديثة، وحضوره العالمي وأعماله الجليلة الاجتماعية والإنسانية، والثقافية والتراثية والاقتصادية، ورؤيته المستقبلية.

وقد استغرق إنجاز هذا العمل الوطني أكثر من عام، أسهم فيه نخبة من المؤسسات المختصة والمختصين والمهنيين، ويتكون من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ونسخة رقمية تفاعلية، تتزين بما يزيد على 500 صورة، من بينها واحدة من أقدم الصور التي يعود تاريخها لعام 1938م ، ولقد اختيرت الصور من بين أكثر من 10 آلاف صورة، وفق منهج تاريخي يراعي رصانة التوثيق وقيمة الموضوع.

ويمكن لزوار مركز إثراء الاطلاع على نسخة الكتاب في المتحف لمدة أسبوعين، كما سيتم عرضه في جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الكتاب الدولي بالرياض جناح رقم E131، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر 2024م، وسيكون هناك موقع تفاعلي للكتاب على الإنترنت سيعلن عنه فور جاهزيته على الرابط www.kingsalmanbook.sa.