شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تنفيذ أعمال جسر مشاة تخصصي بريدة على طريق الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع جسرة مشاة طريق الملك عبدالله، والذي يربط مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بالمراكز الطبية الواقعة في الجهة الشرقية من مبنى المستشفى الرئيسي، بتكلفة إنشائية بغلت 4,845,421 ريال.

وبين التجمع أن مشروع إنشاء جسر المشاة سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والافتتاح بمشية الله خلال 10 أشهر من تاريخ الإنشاء، لافتاً بأنه روعي في صميم الجسر مطابقته لأحدث التصاميم الهندسية، وتوفير أقصى درجات الأمان والراحة، لمستخدميه، موضحاً أن الجسر يبلغ عرضة 5 أمتار، ويضم مباني للخدمات ومزود بعدد 3 مصاعد كهربائية وسلالم ودورات مياه، كما أنه يتيح حرية مرور أسرة نقل المرضى وعربات "القولف" ومغطى بالكامل بأجهزة تكييف وتنقية الهواء لراحة مستخدمين الممر.

وأشار التجمع أن الجسر يخدم مرضى ومراجعين البرج الطبي الشرقي؛ والذي يضم مركز الشيخ صالح العثيم للعيون، ومركز رقية القفاري للتأهيل الطبي، ومركز زراعة القوقعة، بالإضافة إلى مركز السكري والغدد الصماء ببريدة ومركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكرية، وذلك لتسهيل انتقال المرضى والمراجعين بين المنشآت الصحية بكل يسر وسهولة.