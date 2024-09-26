شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن إتاحة لقاح الأنفلونزا الموسمية عبر "سنار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، إتاحة لقاح الأنفلونزا الموسمية عبر تطبيق "سنار".

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس": "في منزلك وبين عائلتك، بإمكانك أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية عبر تطبيق "سنار". توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية وكانت أعلنت عن بدء توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، مع إتاحة خدمة التطعيم بالمنازل ضمن إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.



وذكرت أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى اللقاح، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ويأتي بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة، إلى جانب النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي.