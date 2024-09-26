السعودية | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة في انتخابات (رئاسة شبكة غلوب إي) العالمية لمكافحة الفساد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفَع معالي رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع عالي المستوى لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة إعلان مكتب الأمم المتحدة (UNODC) الذي يتولى أمانة الشبكة خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين عن فوز ممثل المملكة العربية السعودية بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م- 2027م).

وأكد معاليه أن هذا الفوز يعكس توجيهات القيادة – رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، متطلعًا لتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.

كما هنأ معاليه، مرشح المملكة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل، على توليه رئاسة الشبكة، راجيًا له التوفيق في هذه المهمة.

يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network) هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وتم حينها تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين المملكة نائبًا للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية مختصة بمكافحة الفساد من أكثر من 120 دولة.

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