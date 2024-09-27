السعودية | مزاد “تمور العُلا” يتيح الفرصة للشباب والأطفال لاكتساب الخبرة في هذا مجال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشهد موسم تمور العلا في أسبوعه الثالث، إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا من داخل المحافظة وخارجها لشراء أصناف التمور المتنوعة، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بجوار ملعب الإسكان جنوب المحافظة .

وأتاح المزاد الفرصة للشباب والأطفال لتعلم طرق تسويق وبيع محاصيل التمور من خلال احتكاكهم بالمزارعين القدامى والمستثمرين المختصين في هذا المجال، ونظرًا لما تمتلكه العُلا من موقع جغرافي مميز، ومناخ ملائم، فقد اشتهرت بوفرة النخيل، التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، إذ تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نخلة.

ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

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