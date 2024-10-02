اخبار السعوديه

توقعات بانخفاض درجات الحرارة 4 مئوية الأسبوع القادم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم توقعات بانخفاض درجات الحرارة 4 مئوية الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس وليد الحقيل: إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بأربع درجات مئوية بالمملكة الأسبوع القادم.

أمطار مستمرة

وتابع الحقيل، خلال مداخلة إلى العربية إف إم، أن توقعات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تستمر لعدة أيام في مواقع جنوب الطائف وحتى جازان.

قد يهمّك أيضاً

الأرصاد : رياح تثير الأتربة والغبار على 8 مناطق
درجة حرارة مكة المكرمة تتربع فوق الأربعينات

وتابع الباحث في الطقس أن مدينة الرياض بعيدة عن توقعات تكون الغبار حيث تضعف نسبة وصوله إليها.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا