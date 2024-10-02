شكرا لقرائتكم ألوان مبتكرة خصيصًا لنادي سندالة لليخوت ونيوم تكشف عن التصاميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت “نيوم” عن التصاميم الداخلية الفريدة لنادي سندالة لليخوت، التي تعكس جمال وروعة المعلم الأبرز لمرسى جزيرة سندالة المقرر افتتاحها في وقتٍ لاحق من هذا العام، حيث تم تطوير النادي بالتعاون مع المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي.

موقع مميز

ويعد نادي سندالة لليخوت أول نادٍ بحري وتمتد مساحته على 1800 متر مربع في موقع مميز داخل جزيرة سندالة التي تعد أولى الجزر التي يتم تطويرها في نيوم.

ويوفر النادي صالة خاصة للأعضاء، لتناول الأطباق الفاخرة والمأكولات الإيطالية الراقية.

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ويعكس تصميم النادي روعة الفن الإيطالي العريق وتاريخه الزاخر، كما تحاكي تصاميمه الداخلية سحر الجزيرة الطبيعي، حيث تتميز برخام كرارا الأبيض، في حين تتلألأ الأسطح الخشبية بألوان “سندالة بلو” الزرقاء الفريدة التي ابتكرها ستيفانو ريتشي خصيصًا للنادي، واستوحاها من ألوان المياه المحيطة بالجزيرة، كما يضيف مطعم النادي الخاص، بسقفه المزخرف، والمنسوجات اليدوية المنتشرة في أرجائه من مصنع “أنتيكو سيتيفيسيو فيورنتينو” التاريخي في فلورنسا، لمسة فنية راقية.

وستشرف شركة “آي جي واي ماريناس” على تشغيل وإدارة نادي سندالة لليخوت، وستقدم خدمات استثنائية لأصحاب اليخوت والضيوف، وسيوفر مرسى سندالة بتصميمه الفريد ملاذًا راقيًا بخدماتٍ فائقة التميز، وأماكن رسو لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 مترًا، كما يتيح الموقع المتميز للمرسى وصولًا مباشرًا لإحدى أجمل المناطق البحرية في العالم، ما يجعله مركزًا مثاليًا على مدار العام للمغامرين والباحثين عن الرفاهية.