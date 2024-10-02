شكرا لمتابعة خبر عن مطار طريف يحصل على شهادة اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة المسافر (ACI World) من المستوى الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل سعادة محافظ طريف الاستاذ/ بدر بن نجر الصقر سعادة مدير مطار طريف المهندس/ عثمان بن عبدالعزيز العقيل اليوم الاربعاء 02 / 10 / 2024م .

حيث تم تقديم نسخة من شهادة الإعتماد لسعادته حيث هذا التتويج نظير الجهود المتواصلة للإرتقاء بالخدمات المقدمة بمطار طريف ورفع مستوى الجودة إلى أعلى المعايير العالمية وتعكس جهود المطار في المتابعة المستمرة لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرضا للوصول إلى تجربة سفر مريحة وسلسه ، والارتقاء بتجربة العملاء بشكل دائم.

يذكر ان مطار طريف أحد المطارات التابعة لشركة تجمع مطارات الثاني من بين 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً في جميع أنحاء المملكة

وفي ختام الزيارة ثمن سعادته هذا الانجاز وقدم شكره لسعادة مدير مطار طريف وكافة منسوبيهم على تلك الجهود متمنيا لهم مزيدا من الانجاز .