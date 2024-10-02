شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يكشف عن موعد الانتهاء من برج جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الأمير الوليد بن طلال اليوم الأربعاء ،عن موعد الانتهاء من برج جدة ،الذي أطول برج وناطحة سحاب في العالم .

وقال الوليد بن طلال في تصريحات صحفية: “إن العمل على استكمال برج جدة سيبدأ من اليوم على أن ينتهي المشروع خلال 3 سنوات ونصف” .

وبسؤاله عن وجود شركات متطورة ستقوم باستكمال عملية البناء مع مجموعة بن لادن، أجاب : “بن لادن الآن متواجدة في المشروع وإن شاء الله في مقاولين كثير لاستكمال عملية إنشاء برج جدة” .

ومن جانبه ؛ وقعت شركة جدة الاقتصادية اتفاقية استكمال أعمال الإنشاءات لبرج شركة جدة مع مجموعة بن لادن السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.2 مليار ريال بفترة تنفيذ تصل لـ42 شهرًا.

يُذكر أن برج جدة الأعلى في العالم بارتفاع يبلغ 1000 متر وقد تم الانتهاء من تشييد 63 طابقًا من إجمالي 157 طابقًا ، ويقع البرج على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لكامل أرض المرحلة الأولى شاملة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول إضافة إلى الإنترنت عالي السرعة.