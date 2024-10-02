شكرا لقرائتكم خبر عن تتصل بالعلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى رئيسة المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

‏حفل مراسم التنصيب

تهنئة وتحيات القيادة

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأربعاء، في حفل مراسم تنصيب كلاوديا شينباوم رئيس الولايات المتحدة المكسيكية.كما سلم الخريجي رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - إلى فخامتها وتمنياتهما لها بالتوفيق والنجاح، وإلى حكومة وشعب المكسيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.فيما حملته فخامتها تحياتها وتقديرها إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله -، وإلى حكومة وشعب المملكة اطراد التقدم والازدهار.