السعودية | الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض .

وتأتي مشاركة الشركة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي من منطلق حرصها على التواجد في أبرز المناسبات والفعاليات التي تستهدف عملاء الشركة، لتعريف زوّار المعرض بدور الشركة في القطاع الزراعي وأهدافها وخدماتها لملاّك الصقور ، وسيتضمن جناح الشركة جناح الشركة عرضاً تعريفياً عن الشركة وأهدافها ومجالات عملها وخدماتها المقدمة لملاّك الصقور.

يُذكر أن معرض الصقور يجمع المعرض هواة الصقور والصيد والأسلحة والرحلات البرية ومستلزماتها ومحبي الصقارة والفنون الثقافية محلياً ودولياً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط