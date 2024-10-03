شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء وتغريم 6 مقيمات ومقيمين لممارستهم الإعلان دون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الهيئة العامة لـ ⁧‫تنظيم الإعلام‬⁩ باستدعاء 6 مقيمات ومقيمين وتم تغريمهم مبلغ مالي.

وأوضحت الهيئة أن الاستدعاء جاء لممارستهم الإعلان دون ترخيص في وسائل التواصل الاجتماعي وتم تغرمهم مبلغ 300 ألف ريال.

ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.

كما يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.