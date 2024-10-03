شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أكثر من 40 ألف زائر لمهرجان العلوم والتقنية في "واحة الملك سلمان" والان نبدء بالتفاصيل



وبناءً على إحصائيات شهر سبتمبر الصادرة عن إدارة البرامج والفعاليات في واحة الملك سلمان للعلوم، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 40 ألفًا، منهم 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، و20 ألفًا من العائلات والمهتمين.



وأُقيم في مهرجان العلوم والتقنية أكثر من 90 ورشة عمل، استفاد منها ما يقارب (300) معلم ومعلمة، إضافة إلى العديد من الطلبة والعائلات، كما أقيمت 9 جلسات حوارية مع مجموعة من المتخصصين والرواد، تناولت موضوعات متعددة عن مهارات المستقبل والفرص في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

مهرجان العلوم والتقنية يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، وبالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية



ونظرًا للإقبال الذي شهده مهرجان العلوم والتقنية، ورغبة من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة المدارس، وللزوار والمهتمين بمجال العلوم والتقنية عمومًا، مُدِّد المهرجان إلى نهاية نوفمبر المقبل.

الدمام - شريف احمد - شهد مهرجان العلوم والتقنية 2024 الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، توافدًا من قبل الطلبة، والعائلات ومحبي العلوم عمومًا.وبناءً على إحصائيات شهر سبتمبر الصادرة عن إدارة البرامج والفعاليات في واحة الملك سلمان للعلوم، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 40 ألفًا، منهم 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، و20 ألفًا من العائلات والمهتمين.وأُقيم في مهرجان العلوم والتقنية أكثر من 90 ورشة عمل، استفاد منها ما يقارب (300) معلم ومعلمة، إضافة إلى العديد من الطلبة والعائلات، كما أقيمت 9 جلسات حوارية مع مجموعة من المتخصصين والرواد، تناولت موضوعات متعددة عن مهارات المستقبل والفرص في مجالات البحث والتطوير والابتكار.يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، وبالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم وقناة عين.ونظرًا للإقبال الذي شهده مهرجان العلوم والتقنية، ورغبة من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة المدارس، وللزوار والمهتمين بمجال العلوم والتقنية عمومًا، مُدِّد المهرجان إلى نهاية نوفمبر المقبل.