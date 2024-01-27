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زياش ودي خيا يوافقان على الانتقال لـ الدوري السعودي

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حكيم زياش - منتخب المغرب

حكيم زياش - منتخب المغرب

حصل نادي الشباب السعودي على موافقة ثلاث لاعبين جدد، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

وأوضحت التقارير الصحفية المختلفة مساء اليوم السبت، أن نادي الشباب حصل على موافقة الثلاثي: المغربي حكيم زياش – دي خيا – راكيتيتش.

وكشفت صحيفة “جول العالمية”، أن حكيم زياش لاعب منتخب المغرب ونادي جالاتا سراي التركي، أبدى موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلى جانب آخر، أعلن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، أبلغ إدارة نادي إشبيلية وزملائه في الفريق باقترابه من الرحيل عن الفريق خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يجري راكيتيتش، فحص طبي في الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يسافر إلى المملكة العربية ، يوم الإثنين المقبل.

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وقرر ديفيد دي خيا التخطيط للموافقة على عرض الشباب السعودي، بعد رحل عن نادي مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ليصبح حارسًا حرًا ومتاح للتعاقد مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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