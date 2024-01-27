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تفاصيل تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

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عبد الله السعيد

عبد الله السعيد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنهت الاتفاق مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، للانتقال إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت، مسؤولو الزمالك حصوا على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسم ونصف، فيما سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأشارت إلى أن السعيد صاحب الـ38 عامًا يتواجد حاليًا داخل نادي الزمالك، لانهاء الاتفاق على كافة التفاصيل.

واختتمت: “هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سيتحمل قيمة عقد عبد الله السعيد مع الأبيض”.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الجزاء بنتيجة 4/2.

وستقام مباراة الزمالك ضد الأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي غدا الأحد، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد آل مكتوم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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