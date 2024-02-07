موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد اللقاء الحاسم في البطولة الأفريقية “كان 2023″، بين البلد المستضيف منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب كوت ديفوار، قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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فيما حجز منتخب الكونغو الديمقراطية، مقعده في نصف النهائي بعد الفوز الثمين الذي حققه على حساب غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية

ويخوض منتخب كوت ديفوار مباراته ضد الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو

وتتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتم نقل مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو عبر قناة beine Afcon1.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب للمعلق علي محمد علي.