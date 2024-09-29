شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقى والمصرى بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ومدحت البلتاجي رئيس مجلس ادارة الأكاديمية الافريقية والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين الإفريقي والمصري بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية إضافة إلى دعم الحركة الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة فى كرة اليد لإكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتى منها الطب الرياضي، والتسويق، والإعلام وغيرها من المجالات الداعمة.

وخلال كلمته قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد: "الاتحاد الدولي لكرة اليد يدعم ويثمن التعاون الوثيق والمثمر بين الاتحاد الأفريقي والمصري ووزارة الشباب والرياضة المصرية".

وأكد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن مصر دائما وأبدا تدعم التطور العلمى والأكاديمي ليس فى الرياضة فقط، ولكن فى كافة المجالات، وتواجد صرح أكاديمى رياضى على أرض مصر الحبيبة هو إضافة علمية كبيرة لكرة اليد فى مصر وأفريقيا.

وتتضمن مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة اليد والاتحاد المصري لكرة اليد: تقديم كافة الإمكانات والتسهيلات لتحقيق هذا الهدف، العمل على الحصول على الدعم اللازم من الاتحاد الدولي لأنشطة الأكاديمية.

ويتولى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد (الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد باعتبارها ممثل الاتحاد الأفريقي بجمهورية مصر العربية) وضع الأطر العلمية الدراسية للمناهج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد طبقا للمستويات المختلفة للدورات التدريبية، تحديد المحتويات التدريب للدبلومات المختلفة، بالإضافة إلى طلب مساعدة الاتحاد الدولي من أجل إتاحة المادة العلمية التعليمية والأدوات اللازمة للمشاركين.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم اللازم لاستكمال لمقر الدائم للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، المساهمة في إعداد خطة عمل الأكاديمية مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد والاتحاد المصري لكرة اليد للأنشطة المستقبلية.

فيما يقوم الاتحاد المصرى لكرة اليد: التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة اليد في كل ما يتعلق بأمور الأكاديمية، تقديم كافة التسهيلات الممكنة من جانبه، تقديم التسهيلات الإدارية قبل إقامة الدورات التدريبية.