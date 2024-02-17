"صلاح بديلاً".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برينتفورد كوميونتي"، في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك اليستر، كيرتس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول المباراة متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.