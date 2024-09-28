"الأول في التاريخ".. رقم قياسي لنجم تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الإنجليزي كول بالمر نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في دخول تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد إحراز أربع أهداف خلال مباراة فريق المقامة حالياً أمام برايتون.

وتمكن بالمر من إحراز أربعة أهداف لفريقه في الشوط الأول في مرمى برايتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً وتشير النتيجة إلى تقدم البلوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح كول بالمر، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز أربعة أهداف في شوط واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره برايتون حالياً، في إطار منافسات الجولة السادسة" ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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