ما حدث تلفيق.. أول تعليق من إكرامي على أزمة منشطات رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إكرامي الشحات، حارس النادي الأهلي الأسبق ووالد زوجة اللاعب رمضان صبحي، كواليس أزمة اللاعب الخاصة بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وقال "إكرامي"، في تصريحات لموقع "مصراوي"، الأحد: "تم أخذ عينة قبل التمرين للاعب وعينة أخرى بعد التمرين، والعينة الثانية جاءت سلبية".

وأوضح إكرامي: "رمضان يعلم أن ما حدث تلفيق.. ويثق في براءته".

أمهلت منظمة مكافحة المنشطات المصرية اتحاد الكرة 10 أيام من تاريخ إخطاره بإيجابية عينة اللاعب رمضان صبحي جناح بيراميدز، لإبلاغ اللاعب بالخضوع لعينة جديدة.

وأكد مصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن رمضان صبحي لن يتمكن من المشاركة مع فريقه لحين إجراء العينة الثانية للمنشطات، وفى حال ثبوت إيجابيتها مرة أخرى سيخضع اللاعب لعقوبة كبيرة.

وكشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح جمال علام، خلال تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف ام، "أنه سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحي للتأكيد من تناول المنشطات أم لا وقبل توقيع الإيقاف عليه".