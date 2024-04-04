هل يحافظ بيراميدز على رمضان صبحي برقم أكبر من السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف مصدر مطلع اقتراب رمضان صبحي من الاستمرار مع فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة في ظل انتهاء عقده مع الفريق السماوي الموسم المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بطلها رمضان صبحي، بعدما أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه خطاب يفيد بإيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب وهو ما نفاه نادي بيراميدز.

وأوضح المصدر، أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين، على تجديد العقد بينهم، في ظل تمسك بيراميدز باستمرار اللاعب، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها.

وأضاف المصدر، أن القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب في العقد الجديد، تفوق القيمة الحالية بنسبة أكبر، في ظل رغبة بيراميدز في الحفاظ على اللاعب، وعدم رحيله لنادي آخر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن نادي بيراميدز، تعاقد مع رمضان صبحي موسم 2020 قادما من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته مع النادي الأهلي في ذلك التوقيت.

ولم يحصل رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، على أي بطولة منذ الانضمام له، حيث تأهل لنهائي كأس مصر ونهائي كأس السوبر، وخسر المباراتين من النادي الأهلي.