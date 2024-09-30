رحلات للجماهير لدعم الاتحاد السكندري ومتابعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن قيام رحلات لجماهير الثغر؛ لدعم فريقها و متابعة مباريات نادى الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بصالة برج العرب في إطار حرص محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة على دعم و مساندة جماهير الثغر العظيمة.

وأصدر توجيهاته لتنظيم عدة رحلات و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم و مساندة فريقها و مشاهدة جميع مباريات نادى الاتحاد السكندري بالبطولة العربية بصالة برج العرب و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID " و تذكرة المباراة.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات من خلال شركة تذكرتى خلال الساعات القليلة القادمة و قيمة التذكرة " 30 " جنية ، و سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى و سيعلن عن توقيتات التجمع للجماهير لاحقاً .

