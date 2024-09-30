اخبار الرياضه

رحلات للجماهير لدعم الاتحاد السكندري ومتابعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن قيام رحلات لجماهير الثغر؛ لدعم فريقها و متابعة مباريات نادى الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بصالة برج العرب   في إطار حرص محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة على دعم و مساندة جماهير الثغر العظيمة.

وأصدر  توجيهاته لتنظيم عدة رحلات و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم و مساندة فريقها  و مشاهدة جميع مباريات نادى الاتحاد السكندري بالبطولة العربية بصالة برج العرب  و  ذلك لحاملى  بطاقة المشجع "Fan  ID "  و تذكرة المباراة.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات من خلال شركة تذكرتى خلال الساعات القليلة القادمة و قيمة التذكرة " 30 " جنية ، و سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة  لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى و سيعلن عن توقيتات التجمع للجماهير لاحقاً .
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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