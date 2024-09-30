التعادل الإيجابي يحسم ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، انتهى لقاء القمة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو.

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ميليتاو يفتتح التسجيل للريال

شهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، ونجح ريال مدريد في التقدم عن طريق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 64، إثر ركلة ركنية نفذها الألماني توني كروس بإتقان.

توقف المباراة بسبب شغب الجماهير

في الدقيقة 68، قرر حكم المباراة إيقاف اللعب لمدة 10 دقائق، بعد أن ألقت جماهير أتلتيكو مدريد بعض المقذوفات على تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد. القرار جاء في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين، قبل استئناف المباراة بعد هدوء الأوضاع.

هدف قاتل وكارت أحمر في اللحظات الأخيرة

في اللحظات الأخيرة من اللقاء، تمكن البديل الأرجنتيني أنخل كوريا من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 90+6، ليشعل الأجواء في الملعب. وفي الدقيقة 90+9، تلقى لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف، ليزيد من تعقيد الموقف لفريقه.

ترتيب الفرق بعد المباراة

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة. في المقابل، أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث بعد 8 مباريات.

كانت المباراة مليئة بالأحداث الدرامية واللحظات المثيرة، ما يعكس الصراع القوي بين الفريقين العريقين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.