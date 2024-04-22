الأهلي يتأهل إلي نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق النصر الليبي، ليتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

الأهلي حسم مواجهة النصر، بثلاثة أشواط دون رد، ليضرب موعدًا مع فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي أفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح الأهلي، كما يلي:

الشوط الأول: 25-19.

الشوط الثاني: 25-18.

الشوط الثالث: 26-24.

ويخوض فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره مولودية بوسالم التونسي حامل اللقب فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة غداً