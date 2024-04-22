عبد العال: أتمنى استمرار شوبير في حراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعبي الفريق الأحمر في مباراة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مصطفى شوبير يستحق الاستمرار في حراسة المرمى في النادي الأهلي حتى في حال تعافي محمد الشناوي من الإصابة خلال الفترة المقبلة".



وتابع:" في رأيي أتمنى استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي من الإصابة ".